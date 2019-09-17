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Россия

Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади

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Путин заявил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади

Москва, 17 сентября. Пик паводка на Дальнем Востоке уже завершен, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнений.

«Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади», — сказал российский лидер.

Глава государства уточнил, что населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Путин добавил, что принятые упреждающие меры помогли избежать трагических критических последствий. Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ сработал эффективно, добавил российский президент.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, было потоплено несколько сотен домов.

Глава государства поручил оказать все стороннюю помощь пострадавшим и ликвидировать последствия наводнений. Путин также запретил предоставлять земельные участки в зонах подтопления в Дальневосточном федеральном округе.

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