Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Суд изъял у экс-главы Клинского района Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

62
0 Оставить комментарий

Суд изъял у экс-главы Клинского района Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

Клин, 17 сентября. Клинский городской суд изъял у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и его близких имущество на 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд поддержал иск прокуратуры об изъятии имущества, которое было получено из «непредусмотренных законом источников». В том числе Постриганя владел кинотеатром, лодочной станцией, торговым центром, детской поликлиникой, общественной баней, детскими садами, базами отдыха, а также участками для строительства домов и землями лесного фонда. Всего у экс-главы района обнаружили 1,7 объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 млрд рублей деньгами, сообщает «Газета.ру».

Генпрокуратура обнаружила, что Постригань, используя служебное положение, оказывал помощь бизнесу сына. Кроме того, в ходе прокурорско-следственной проверки было выявлено, что значительная часть имущества принадлежала фиктивным собственникам для сокрытия его от контролирующих органов.

Также бывший чиновник оформил на себя активы. В ходе следственных работ было изучено еще 80 физических и юридических лиц из Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы. Ответчиками по делу проходят 25 человек.

Постригань был главой Клинского района с 1992 по 2014 годы. Чиновник также вовлекал родственников и близких в подставные фирмы для обогащения за счет муниципального имущества. Экс-главу района задержали в июне прошлого года.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров