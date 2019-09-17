Суд изъял у экс-главы Клинского района Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

Клин, 17 сентября. Клинский городской суд изъял у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и его близких имущество на 9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Суд поддержал иск прокуратуры об изъятии имущества, которое было получено из «непредусмотренных законом источников». В том числе Постриганя владел кинотеатром, лодочной станцией, торговым центром, детской поликлиникой, общественной баней, детскими садами, базами отдыха, а также участками для строительства домов и землями лесного фонда. Всего у экс-главы района обнаружили 1,7 объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 млрд рублей деньгами, сообщает «Газета.ру».

Генпрокуратура обнаружила, что Постригань, используя служебное положение, оказывал помощь бизнесу сына. Кроме того, в ходе прокурорско-следственной проверки было выявлено, что значительная часть имущества принадлежала фиктивным собственникам для сокрытия его от контролирующих органов.

Также бывший чиновник оформил на себя активы. В ходе следственных работ было изучено еще 80 физических и юридических лиц из Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы. Ответчиками по делу проходят 25 человек.

Постригань был главой Клинского района с 1992 по 2014 годы. Чиновник также вовлекал родственников и близких в подставные фирмы для обогащения за счет муниципального имущества. Экс-главу района задержали в июне прошлого года.