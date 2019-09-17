Белоруссия и США готовятся объявить о планах вернуть послов

Минск, 17 сентября. Соединенные Штаты и Белоруссия намерены во вторник в Минске объявить о взаимном возвращении послов, сообщил заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«После встречи мы сделаем объявление, что обменяемся послами по истечении стольких лет без послов», — сказал американский политик.

Напомним, американские власти 13 лет назад ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». Позднее Минск и Вашингтон взаимно сократили штаты посольств, миссии в Белоруссии и США возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года американская сторона частично приостановила ограничительные меры в отношении ряда белорусских компаний.

В этом году дипломатическое ведомство Белоруссии сообщило, что Минск снял ограничения на число присутствующих в стране американских дипломатов. Ограничения действовали с 2008 года. Весной в МИД Белоруссии заявили, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два.