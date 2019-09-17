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Диетолог назвала продукты, провоцирующие бессонницу

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Диетолог назвала продукты, провоцирующие бессонницу

Москва, 17 сентября. Врач-диетолог Елене Соломатина рассказала, какие продукты провоцируют бессонницу. Неправильная еда мешает человеку заснуть.

Некоторые продукты помогают организму расслабиться, поэтому человек спокойно засыпает. А другие, наоборот, держат тело в напряжении.

Гормон триптофан является предшественником гормона сна. Он вырабатывается, когда на улице темнеет. Подобная аминокислота содержится в продуктах животного происхождения.

«Это тяжелая пища, например, мясо, а его много на ночь не съешь. К легкоусваиваемым можно отнести молоко, но оно не всем подходит», — пояснила Соломатина, ее цитирует «Вечерняя Москва».

По словам диетолога, на некоторых шоколад и какао действуют как усыплящий продукт. А других — бодрит и провоцирует бессонницу. 

Сыры мягких нежных сортов помогут выработке триптофана, а вот соленые и острые сыры возбудят организм. Утром человек может в зеркале увидеть отекшее лицо.

На кофеманов со стажем кофейный напиток влияет как лучшее снотворное. А кому-то чашка черного чая не дает уснуть. Если вы хотите сладко поспать, откажитесь от перца, чеснока и имбиря.

Они только способствуют быстрому биению сердца. Ранее медики рассказали, как перенести скачки атмосферного давления.

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