Шаманка оценила энергетику борющейся с болезнью Заворотнюк

Москва, 17 сентября. Актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся, по данным СМИ, с раковой опухолью, родилась со слабым здоровьем и до сих пор имеет сниженный иммунитет. Так внутреннюю энергетику известной артистки оценила шаманка Елена Батыр.

По ее словам, обычно люди подпитываются недостающей им энергией из семьи. Однако в случае Заворотнюк, на взгляд шаманки, это не работает — ее супруг Петр Чернышев также не обладает достаточным ее запасом.

«Когда люди соединяются, что-то получается, но энергетически он ей мало что давал, мало подпитывал», — цитирует ее Nation News.

Батыр подчеркнула, что актрисе на протяжении всей жизни следовало внимательно следить за своим здоровьем, реагировать на «каждый чих».

Возвращаясь к теме брака, шаманка подчеркнула, что по расположению звезд в день свадьбы пары можно заметить «тревожные знаки».

«С Петром что-то случилось, потому что у него тоже пониженный иммунитет. Все против того, чтобы их брак продлевался», — констатировала она.

Напомним, по информации, просочившейся в СМИ, диагноз «злокачественная опухоль головного мозга» актрисе поставили немецкие врачи весной этого года. В Германии Заворотнюк, по словам журналистов, делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования.

Актриса вернулась в свой подмосковный коттедж в Крекшино в конце июня. Летом к ней домой постоянно приезжали медики, чтобы облегчить головную боль, а в сентябре актрису госпитализировали в одну из частных столичных клиник. Сообщалось, что у Заворотнюк начался отек мозга, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

Ранее известный врач Александр Мясников подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация с Заворотнюк «очень сложная», у нее есть шансы на выживание и выздоровление. При этом близкие актрисы пока не раскрывают деталей о ее болезни.