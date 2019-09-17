Лукашенко заявил о невозможности урегулирования конфликта в Донбассе без США

Минск, 17 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что гражданский конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия США. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем главы Госдепартамента США Дэвидом Хейлом.

«Я убежден, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что считает невозможным урегулирование конфликта на Украине без участия США. При этом белорусский лидер отмечал, что решение украинского конфликта остается «ключевым вопросом безопасности в Европе», так как без его урегулирования «мир на континенте будет оставаться под угрозой».

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

В 2015 году лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске разработали комплекс мер, который направлен на урегулирование гражданского конфликта на Украине.

В конце августа 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ, Франции, Германии и Украины выступают за возобновление переговоров в «нормандском формате». По его словам, в ближайшее время будет дана экспертная оценка результативности переговоров, после чего стороны примут окончательное решение о проведении саммита.