Ученые нашли замедляющий старение фрукт

Пекин, 17 сентября. Китайские ученые нашли фрукт, который замедляет старение. Речь идет о плодах архата.

В статье, опубликованной в The American Journal of Chinese Medicine, отмечается, что употребление плодов архата или Siraitia grosvenorii способствует омоложению организма. Эксперты провели эксперимент, в рамках которого в течение 10 месяцев кормили архатом мышей.

Как удалось выяснить, фрукт способен усиливать функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые являются предшественниками клеток крови, а также способствует их регенерации.

Китайские ученые убеждены, что аналогичным образом плоды архата воздействуют и на человека. Следовательно, употребление этого продукта замедляет процесс старения.

«На основании этих результатов исследовательская группа пришла к выводу, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток», — говорится в исследовании.

Архат представляет собой многолетнюю лиану из семейства тыквенных. Растение распространено на юге Китая и севере Таиланда. Плод архата имеет сферическую форму, может достигать семи сантиметров диаметром. Внутри него сладкая съедобная мясистая мякоть и многочисленные семена.

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