Ростовский учитель разгневал родителей нарощенными ресницами и маникюром

Ростов-на-Дону, 17 сентября. Учитель русского языка и литературы одной из школ в Ростове-на-Дону разгневал родителей учеников своим маникюром и нарощенными ресницами.

Фотографии рук мужчины-педагога с французским маникюром опубликовала в соцсети обеспокоенная мама одного из пятиклассников. Женщина негодовала и просила совета о том, куда ей пойти жаловаться.

«Как педагог он может и хороший, но внешний вид очень красноречив, накрашенные ресницы, тональник на лице, наращенные ногти, а на минуточку это мужчина», — написала она.

При этом мать школьника подчеркнула, что не против жизненного выбора учителя, но такие ценности не стоит нести в школу. К тому же, продолжила она, дети говорят, что «девочек он недолюбливает, а к мальчикам относится очень тепло». В комментариях разразился спор. Одни высказали мнение, что учитель может быть очень талантливым, а его ногти не должны волновать, главное, что с «интеллектом все в порядке». Кого-то смутило только плохое отношение учителя к девочкам.

Были и те, кто решил, что учитель, конечно же, пропагандирует нетрадиционную ориентацию, и тем самым нарушает действующее российское законодательство. При этом один из пользователей поспешил успокоить расстроенную мать, написав, что от того, что ее сын «увидит накрашенного мужика, геем он не станет». В итоге воспитательную беседу с учителем провели в городском управлении образования.

Сотрудник управления сообщил РИА Новости, что после этого преподаватель «привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики». В дальнейшем его попросили не отступать от принятых правил. При этом собеседник агентства подчеркнул, что претензии родителей касались только рук, «про тональный крем — это вымысел».