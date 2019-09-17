Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Украинских силовиков задержали за хищения стройматериалов в Донбассе

42
0 Оставить комментарий

Украинских силовиков задержали за хищения стройматериалов в Донбассе

Донецк, 17 сентября. Военная служба правопорядка Украины задержала под Донецком украинских силовиков по подозрению в хищении стройматериалов у местных жителей для дооборудования позиций на передовой, сообщила пресс-служба управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Украинские силовики продолжают дооборудование позиций за счет строительных материалов, отобранных у местного населения», — отметили в военном ведомстве ДНР.

По информации НМ ДНР, были задержаны украинские бойцы из 92-й бригады ВСУ, которые причастны к разборке хозяйственных пристроек на приусадебных участках.

Отмечается, что это не единственный случай. Ранее жители Авдеевки жаловались органам правопорядка на беспредел украинских силовиков. В настоящее время, как отметило управление НМ ДНР, в ВСУ идет проверка по факту незаконных действий бойцов украинской армии.

Гражданская война на Украине длится шестой год. После государственного переворота в стране в 2014 году Донецк и Луганск объявили о независимости, в ответ Киев развернул против республик Донбасса военную операцию. Несмотря на соглашения о перемирии, ЛДНР не раз уличали Киев в нарушении режима прекращения огня.

infox - new
Источник: Пресс-служба управления НМ ДНР
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров