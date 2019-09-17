Захарова высказалась о скандальной свадьбе Собчак и вспомнила свое бракосочетание

Москва, 17 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Дипломат также рассказала о том, как сама выходила замуж в 2005 году.

Захарова вышла замуж за Андрея Макарова в Нью-Йорке, где работала на тот момент. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» дипломат рассказала, что ее отношения с супругом развивались стремительно. Она отметила, что не могла приехать в Москву, и потому Макаров прилетел к ней в Штаты. Пара подала заявку в генеральное консульство и заключила брак.

Дипломат в беседе с ведущей программой вспомнила подробности бракосочетания.

«На свадьбе было ровно два гостя: я и муж», — сказала она.

Мария Захарова отметила, что такой формат торжества ей понравился. Довлатова в ответ заговорила о скандальной свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Дипломат высказалась на этот счет и сравнила свою свадьбу с торжеством телеведущей и режиссера.

«Это дело каждого. Каждый человек сам решает, как строить свою личную жизнь. Нам и вдвоем понравилось», — поделилась Захарова.

Она отметила, что они с супругом были абсолютно счастливы в тот момент. Захарова добавила, что никогда не забудет эти ощущения.

«Впрочем, мне и сравнивать не с чем, так как свадьба в моей жизни была только одна», — отметила она.

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что медовый месяц они с супругом провели в Бронксе. По ее словам, на обратном пути они не могли завести машину, так как ее супруг забыл выключить фары, и «это добавило романтики в тот холодный день».

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас». Собчак и Богомолов также обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.