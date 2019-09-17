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Кадыров оценил спортивное будущее освобожденных Кокорина и Мамаева

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Кадыров оценил спортивное будущее освобожденных Кокорина и Мамаева

Грозный, 17 сентября. Вышедшим на свободу футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предстоит приложить немало усилий, чтобы радовать болельщиков своей игрой. Об этом заявил глава Чечни, почетный президент грозненского ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров.

Во вторник Кокорин и Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом по УДО, покинули исправительную колонию в Белгородской области. В своем Telegram-канале глава Чечни оценил их спортивное будущее.

«Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков», — прокомментировал Кадыров.

Он подчеркнул, что спортсменам придется приложить немалые усилия, но им это под силу. Кадыров считает, что футболисты по закону ответили за содеянное.

Кадыров оценил спортивное будущее освобожденных Кокорина и Мамаева

Глава Чечни оценил также решение петербургского «Зенита» подписать новое соглашение с Кокориным.

«Скажу сразу, я это решение одобряю», — написал он.

Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По решению Пресненского суда Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, суд удовлетворил прошение.

Как рассказал ранее адвокат Юрий Падалко, Мамаев приступит к исполнению действующего контракта с «Краснодаром».

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Источник: Telegram-канал Рамзана Кадырова
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