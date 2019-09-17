Кадыров оценил спортивное будущее освобожденных Кокорина и Мамаева

Грозный, 17 сентября. Вышедшим на свободу футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предстоит приложить немало усилий, чтобы радовать болельщиков своей игрой. Об этом заявил глава Чечни, почетный президент грозненского ФК «Ахмат» Рамзан Кадыров.

Во вторник Кокорин и Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом по УДО, покинули исправительную колонию в Белгородской области. В своем Telegram-канале глава Чечни оценил их спортивное будущее.

«Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков», — прокомментировал Кадыров.

Он подчеркнул, что спортсменам придется приложить немалые усилия, но им это под силу. Кадыров считает, что футболисты по закону ответили за содеянное.

Глава Чечни оценил также решение петербургского «Зенита» подписать новое соглашение с Кокориным.

«Скажу сразу, я это решение одобряю», — написал он.

Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По решению Пресненского суда Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, суд удовлетворил прошение.

Как рассказал ранее адвокат Юрий Падалко, Мамаев приступит к исполнению действующего контракта с «Краснодаром».