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Представителя КНДР в РФ вызовут в МИД из-за инцидента с северокорейскими шхунами

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Представителя КНДР в РФ вызовут в МИД из-за инцидента с северокорейскими шхунами

Москва, 17 сентября. Временного поверенного в делах КНДР в РФ вызовут в министерство иностранных дел РФ для разъяснения ситуации с задержанием северокорейских шхун в российской исключительной экономической зоне. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Во вторник ФСБ РФ сообщила о задержании двух северокорейских шхун с браконьерами в Японском море. По данным ведомства, два судна и 11 мотоблоков из КНДР занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато. На борту одной шхуны находились 45 человек, другой — 21.

Во время задержания браконьеры атаковали российских военных, трое пограничников получили ранения. Задержанные шхуны конвоируют в Находку.

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Источник: РИА Новости
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