Загорский призвал не верить в чудо в случае с Заворотнюк

Режиссер Андрей Загорский сообщил Федеральному агентству новостей, что родные Анастасии Заворотнюк отказываются от любой помощи, и призвал молиться о здоровье актрисы, которая перестала появляться на публике якобы по причине смертельного заболевания.

По информации, просочившейся в СМИ, диагноз «злокачественная опухоль головного мозга» актрисе Анастасии Заворотнюк поставили немецкие врачи весной этого года. В Германии ей делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Актриса вернулась в свой подмосковный коттедж в Крекшино в конце июня. Летом к ней домой постоянно приезжали медики, чтобы облегчить головную боль, а в сентябре актрису госпитализировали в одну из частных столичных клиник. Сообщалось, что у Заворотнюк начался отек мозга, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

«Я разговаривал с представителями Анастасии Заворотнюк. Они отказываются от помощи ее коллег, мотивируя это тем, что сами в состоянии справиться. А помощь предлагали не только московские коллеги Насти, но и региональные организаторы концертов и театральных мероприятий. То есть я хочу сказать, что помощь Насте Заворотнюк предлагается со всех сторон, но ее семья отказывается. И в этой ситуации остается только одно — молиться, молиться и еще раз молиться», — сказал Загорский.

По словам режиссера, надежды на чудо в случае со звездой сериала «Моя прекрасная няня» нет.

«Все всё прекрасно понимают. Тут неразумно верить в чудеса. Врач, который сможет вылечить глиобластому, сразу получит Нобелевскую премию. Тут даже без вопросов. Это не обсуждается. Настя — прекрасная актриса, замечательный человек, восхитительная мать. Безумно жалко, что такая ситуация произошла», — сказал режиссер.

Он призвал журналистов и медийных личностей не хайповать на горе, произошедшем с Заворотнюк.

«Я бы хотел обратиться к СМИ — прекратите спекулировать на имени Насти Заворотнюк! Хватило и того, что происходило, когда умерла Юля Началова», — добавил Загорский.

Напомним, об Андрее Загорском заговорили в СМИ после внезапной смерти 38-летней певицы Юлии Началовой в марте 2019 года. Ранее никому не известный режиссер изъявил желание снять фильм об артистке, но столкнулся с сопротивлением ее родителей и PR-директора Началовой Анны Исаевой. К нынешней осени возникший конфликт разрешился, и Загорский объявил о возобновлении работы над проектом под названием «Буду рядом».