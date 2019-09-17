Представитель российской делегации высмеял демарш Украины в ОБСЕ

Крайне смешным выглядит тот факт, что при обсуждении в ОБСЕ прав и свобод человека украинская делегация не дает слова российским журналистам из Крыма. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, член российской правительственной делегации на совещании ОБСЕ Кирилл Игнатов, комментируя демарш Украины.

Истерика украинской делегации

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Второй день делегации из Украины и Канады пытаются помешать представителям крымских СМИ выступать на конференции ОБСЕ в Варшаве. Однако организаторы все равно дают слово журналистам из Крыма, что, по их мнению, является серьезным шагом на пути признания полуострова частью Российской Федерации.

Все началось с того, что главный редактор изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала полуостров Крым частью России. После этого украинская и канадская делегации на совещании попытались сорвать ее выступление. Затем речь генерального директора телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева также пытались сорвать. Он пожаловался на блокаду Крыма со стороны Украины.

В итоге украинская делегация, осознав безрезультатность своих действий, покинула зал заседаний ОБСЕ.

«Это просто смешно»

Как отметил Кирилл Игнатов, предпосылки того, что украинская делегация демонстративно покинет зал заседания ОБСЕ, были еще накануне, когда Украина попыталась сорвать выступление крымских журналистов. Он подчеркнул, что российская делегация дала этим попыткам отпор. В результате модератор заседания позволил крымским журналистам продолжить свое выступление.

«Сегодня, когда главный редактор «Крымской газеты» взял слово, Украина за дополнительное время запаслась новыми аргументами. Тоже взяла особое мнение, долго его перечисляла. И во второй раз за пять лет был взят технический перерыв. После этого модератор решил предоставить слово крымской журналистке и продолжить ее выступление, но тут же Украина заручилась поддержкой Канады. Но и здесь у них ничего не получилось. Представительница крымского СМИ продолжила свое выступление. После чего представители Франции, Канады и Украины покинули заседание. Украина больше не вернулась», — пояснил Кирилл Игнатов.

По его мнению, украинской делегации нужно время собраться с силами, проконсультироваться с начальством и покровителями о том, что им делать дальше. Как показали вчерашние и сегодняшние заседания, аргументы Украины и их попытки закрыть рот российским СМИ не увенчались успехом, констатирует Игнатов.

«Но это в принципе смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств», — заключил Кирилл Игратов.

Полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного весной 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. В Москве неоднократно заявляли, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права, а также уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин отмечает, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.