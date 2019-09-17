Синоптики предупредили россиян о резком похолодании

Москва, 17 сентября. Специалисты «Гисметео» предупредили жителей России о резком похолодании в стране. Об этом говорится на сайте «Гисметео».

Синоптики прогнозируют перемещение холодного воздуха из европейской части России на юг страны. Причиной похолодания стало семейство североатлантических циклонов, считают специалисты.

«В их циркуляции холодный воздух распространяется все дальше на юг», — говорится в сообщении.

В то же время синоптики сообщили, что «сохраняются островки по-летнему жаркой погоды». Столбик термометра держался на отметке +30 градусов в Краснодарском крае, Ставрополье, Калмыкии и Дагестане.

Вместе с тем синоптики отметили, что в Ростовской им Волгоградской областях воздух стал охлаждаться на четыре-семь градусов. К середине недели похолодание ожидается на побережье Черного и Каспийского морей.

«Вторжение холода местами будет сопровождаться дождями и грозами, в середине недели — сильным ветром», — отметили синоптики.

Кроме того, по данным сотрудников «Гисметео», похолодание продолжится до конца текущей недели. Температура, как отметили синоптики, в среднем понизится на два-четыре градуса.