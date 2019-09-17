США подтвердили подлинность видео с перехватом НЛО

Вашингтон, 17 сентября. Военно-морские силы США признали подлинность опубликованного в Сети видео с перехватом неопознанного летающего объекта, снятого американскими пилотами.

Как сообщает издание Popular Mechanics, видео были сняты в 2004 и 2015 годах. На кадрах, заснятых пилотами ВМС США, видно, как два объекта выполняют сложные маневры. Современная техника не способна выполнять подобные трюки. Неопознанные объекты были замечены пилотами истребителей F/A-18F. Специалисты рассказали, что летающие объекты поднимались на высоту около 24 км и резко снижались до 6 км.

Издание заявляет, что на кадрах запечатлены «НЛО». Однако американские военные склонны считать это «необъяснимыми воздушными явлениями». В ВМС США так принято называть любые неопознанные или незарегистрированные летательные аппараты.

Ранее граждане США решили предпринять попытку «штурма» так называемой «Зоны 51», где, по мнению ряда конспирологов, американские власти хранят тела инопланетян. «Зона 51» расположена на южном берегу солончака Грум-Лейк в штате Невада. Особый статус базы породил множество конспирологических версий: например, о том, что на базе хранятся корабли и тела инопланетян, захваченных во время так называемого «Розуэлльского инцидента» 1947 года.