Донецк, 17 сентября. Два бойца 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины дезертировали в районе Докучаевска, прихватив оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции (УНМ) Донецкой Народной Республики со ссылкой на данные разведки.

По информации ДНР, силовики самовольно оставили место несения службы в районе населенного пункта Богдановка.

«Убыли в неизвестном направлении со штатным оружием», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, морпехи-дезертиры направились в сторону республиканских позиций.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай дезертирства в рядах киевской армии за годы гражданской войны на Украине. Ранее стало известно о довольно курьезном случае — двое не совсем трезвых военнослужащих сбежали из расположения части и пытались выехать за пределы зоны проведения Операции объединенных сил (ООС). На допросе выяснилось, что бойцы направлялись в Киев на прием к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мотивировали свой поступок они тем, что планировали донести до первого лица государства информацию о плачевном положении в их бригаде.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.