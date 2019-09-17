В Госдуме предложили расширить список обязанностей сотрудников полиции

Москва, 17 сентября. Депутаты Госдумы РФ рассмотрели в первом чтении изменения в федеральный закон «О полиции». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Законопроект предполагает дополнительные обязанности для сотрудников органов внутренних дел. Изменения в федеральный закон «О полиции» позволят усилить гарантии защиты прав и законных интересов россиян, считает один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.

В Госдуме предлагают возложить на полицию новые обязанности. В частности, сообщать близкому родственнику или другому близкому лицу пострадавшему всю информацию о происшествии: о том, какие меры помощи приняли, в какую медицинскую организацию направлен человек.

Еще одна новация связана с правом на телефонный звонок задержанному. Законопроект расширяет перечень родственников и лиц, которым можно позвонить при задержании и сообщить о происшествии и своем местонахождении. Из полицейского участка можно будет позвонить не только близкому родственнику, но и другому лицу, которого задержанный посчитает своим близким, в срок не больше трех часов с момента задержания.

Статья 14 в третьей части в новой редакции звучит так: «В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан разъяснить лицу, подвергнутому задержанию; его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близкого родственника (родственника) или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения».

Другие изменения коснутся совершенствования работы полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. Так, на полицию возлагают обязанность разыскивать людей, исчезнувших внезапно, без видимых причин, с кем больше не могут связаться родственники.

Кроме того, законодательная инициатива обяжет сотрудников полиции информировать собственников о проникновение на территорию не только жилых помещений, но теперь и на земельные участки. Как отметил Александр Хинштейн, правительство поддержало законопроект с некоторыми замечаниями – в частности, предложило информировать собственников, в том числе о проникновении полиции еще и в нежилые помещения.