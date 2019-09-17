Москва, 17 февраля. Минэкономразвития России и министерство коммерции Китая подписали совместное заявление о разработке дорожной карты по развитию торговли товарами и услугами к 2024 году. Такое решение было принято по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая.

На встрече делегации двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам укрепления связей в области науки, они договорились обмениваться информацией между Российским союзом научных и инженерных общественных объединений и Всекитайской федерацией по науке и технике​​​. РФ и Китай разработают дорожную карту по развитию взаимной торговли к 2024 году.

Российские и китайские специалисты готовы помогать друг другу в открытии представительств по привлечению и продвижению инвестиций в двух государствах. Кроме того, министерства сельского хозяйства РФ и КНР договорились о сотрудничестве в борьбе с колорадским жуком.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал сотрудничество с Китаем фактором международной стабильности. Путин признал, что такой широты отношений, как с Китаем, у России нет ни с одной другой страной.

«Это наш главный стратегический партнер, можно без всяких преувеличений сказать, — отметил глава России. — С обеих сторон наблюдается стремление к ведению равноправности при решении проблем».

Президент добавил, что Китай поддержал сближение в рамках ЕврАзЭС, хотя в этом сотрудничестве есть сложные вопросы, связанные с товарными группами.

«У нас по каждой позиции ведутся споры между нашими специалистами и китайскими партнерами, — рассказал Путин. – Но в конечном итоге мы находим решение».

Российский лидер заявил, что на международной арене сотрудничество Китая и России является фактором стабильности в мировых делах. На вопрос модератора, могут ли отношения с Китаем заменить России сотрудничество с Западом, Путин ответил, что «одно другому не мешает». Он добавил, что товарооборот с Европой упал не по вине России, но сейчас снова увеличивается.

Ранее Путин на полях ПМЭФ-2019 ответил пословицей на вопрос о месте Москвы в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.