Путин назвал недопустимыми попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

Глава государства напомнил о важности передать последующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, а также о колоссальных потерях, которые понесли народы России и Израиля в результате преступлений, которые были совершены нацистами. Путин подчеркнул, что Россия и Израиль должны противодействовать разрастанию антисемитизма и ксенофобии в современном мире, а также предотвратить попытки пересмотра итогов Второй мировой войны.

«Позиции России и Израиля едины — мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников. Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность — и государственная, и личная — за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты», — подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства выразил благодарность еврейским организациям, которые встали на защиту общей истории, оказывая сопротивление попыткам героизации нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики.

«Почти единственными организациями, которые публично противостояли всем вот этим попыткам, были еврейские организации Европы, в том числе и в прибалтийских странах​​​», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что планирует посетить Израиль в январе 2020 года, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.