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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в исследовании Луны

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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в исследовании Луны

Москва, 17 сентября. Россия и Китай заключили соглашения, направленные на совместные исследования спутника Земли. Документы подписали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

Рогозин и Кэцзянь подписали два соглашения о совместных исследованиях Луны по итогам 24-й регулярной встречи глав правительства России и Китая.

Стороны оставили свои подписи в соглашении о сотрудничестве в области создания Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Кроме того, Москва и Пекин договорились о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна — ресурс-1» и китайской миссией исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

Напомним, в настоящее время Роскосмос совместно с РАН ведет разработку концепции программы исследования и освоения Луны на период до 2040 года. Программу планируют сформировать до конца осени этого года.

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Источник: ТАСС
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