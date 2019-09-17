Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Москва, 17 сентября. Модель и актриса Алена Кравец пиарится на всем. Об этом заявила телеведущая Дана Борисова, комментируя весьма странную фотосессию одной из главных светских львиц Москвы на могиле певицы Юлии Началовой.

Необычные снимки модели Кравец с могилы Началовой вызвали шквал негативных комментариев.

Пользователи Instagram были сильно возмущены серией фото с кладбища и признали, что в Кравец нет «ничего святого», что все ее действия совершены исключительно «на показ», и отметили, что девушке «не помешал бы психиатр».

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

«Кравец, честно говоря, мерзкая баба. Пиарится на всем. Кто умирает — сразу ее подружки. ...На любое шоу придешь, и, кто бы там ни был, она начинает рассказывать: «С тобой спал мой муж! Ты спала с моим мужем!». С кем только у нее муж не спал. Она по этому поводу везде пролезет», — заявила Борисова.

Телеведущая признала полностью показным траур Кравец и назвала фото, сделанные на могиле Началовой, «позорищем».

«Нарядилась в этот траур, продумала все до мелочей, губки красным накрасила. Особенно мерзкие фотки, где она эту слезку смахивает и, значит, ручки сложила», — прокомментировала кадры Борисова.

Как рассказала сама модель, она пришла на Троекуровское кладбище, чтобы «почтить память артистки» и принесла на могилу огромный букет роз, а затем долго стояла у креста с фотографией подруги и не могла сдержать слез, передают «Дни.ру».

Свой «визит» на кладбище она решила запечатлеть для вечности, чем спровоцировала большое количество негативных отзывов.

Выяснилось, что Началова регулярно снится Кравец, дает модели жизненные советы и даже просит позаботиться о ее юной дочери Вере. Кравец призналась, что пришла «к Юле», чтобы попросить о помощи в интимном вопросе — она решилась на пластику груди.

Ранее Кравец заявляла, что готова взять на воспитание дочь покойной певицы и дала совет 12-летней Вере Алдониной как можно дольше воздерживаться от услуг пластических хирургов.

Юлия Началова преждевременно ушла из жизни 16 марта. Ей было 38 лет. Артистку госпитализировали в начале весны, врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.