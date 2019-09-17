Пожилая мать покойного актера Числова пожаловалась на внучку, которая выгнала ее на улицу

Москва, 17 сентября. Мать скончавшегося актера Александра Числова Валентина Александровна оказалась на улице из-за родной внучки Светланы.

Светлана выставила 84-летнюю Валентину Александровну из квартиры сразу же после смерти актера.

«Выгнала, да еще и матом как понесла, сказала: «Чтобы ты сдохла!» — посетовала пожилая женщина в эфире передачи «Прямой эфир». — Мои вещи выставила за дверь. А куда мне идти? Мне сына хоронить надо. Правда потом она мне их привезла».

Семья заподозрила Светлану в планах завладеть имуществом актера. Числов в свою время переписал на племянницу недвижимость, однако сразу после этого родственница перестала ухаживать за актером. Кроме того, Светлану даже заподозрили в причастности к смерти 55-летнего артиста. По информации ведущего Андрея Малахова, перед кончиной Числов примерно месяц не выходил из дома, почти не ел и не пил.

Сама Светлана заявляет, что не против того, чтобы Валентина Александровна жила в доме дяди. Однако эту информацию опровергает ее брат Владимир, который в эфире поймал родственницу на лжи.

Валентина Александровна поблагодарила Владимира. Женщина пояснила, что после того, как внучка выгнала ее из дома, ей на помощь пришли коллеги Числова, которые пристроили пенсионерку в гостиницу.

Напомним, Числов скончался 29 августа после обострения пневмонии легких. Артист чаще всего играл второстепенные роли. Его можно увидеть в фильмах «Глухарь», «Участок», «Легенда №17» и других.

Ранее племянник Числова из Северодвинска Владимир Андрианов обвинил свою сестру Светлану в том, что она не сообщила ему, в каком положении находится их дядя.