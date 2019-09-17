Конюхов и Симонов преодолеют экстремально сложный маршрут в рамках новой экспедиции

Москва, 17 сентября. Известный российский путешественник Федор Конюхов и полярник Виктор Симонов в 2020 году отправятся в новую экспедицию под названием «Великий ледовый путь». Об этом рассказали в оргкомитете.

Путешественники на собачьих упряжках преодолеют экстремально сложный маршрут протяженностью около пяти тысяч километров при температуре до 45 градусов ниже нуля. Они побывают на Чукотке, Аляске, в Северной Канаде, США, Дании и Гренландии.

«Никто в истории арктических экспедиции прежде не проходил этот маршрут полностью», — отметили в оргкомитете.

Маршрут включает в себя два сложных отрезка, преодоление которых является мировым достижением. Речь идет о пересечении Берингова пролива по льду, а также Гренландии с севера на юг — первое прохождение пути в XXI веке и третье в мировой истории экспедиций. Участники покорят также Северный магнитный полюс Земли.

Старт экспедиции будет дан в феврале следующего года в Чукотском АО, завершится маршрут Конюхова и Симонова в июне 2021 года в Гренландии. В настоящее время идет подготовка — путешественники подбирают снаряжение, отбирают собак и многое другое.

Напомним, Конюхов совершил в целом пять кругосветных плаваний. Путешественнику удалось 17 раз пересечь Атлантический океан. Кроме того, он стал первым россиянином, побывавшим на Южном и Северном полюсах, а также на семи высочайших вершинах в шести частях света.

В июле путешественник совершил полет по маршруту Москва — Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями.

Симонов имеет более 25 лет экспедиционного опыта и является мастером спорта по лыжному туризму. Более пяти лет он тренирует представителей Минобороны РФ в Арктике.