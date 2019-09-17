Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках

Москва, 17 сентября. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении электронных трудовых книжек. Инициатива была рассмотрена на пленарном заседании 17 сентября.

Предполагается, что в электронной трудовой книжке будут содержаться сведения о трудовой деятельности работника. Информацию о занимаемой должности, увольнениях и переводах сотрудника работодатели будут каждый месяц передавать в систему Пенсионного фонда России, сообщает «Вечерняя Москва».

Авторы инициативы считают, что электронная книжка позволит более надежно хранить сведения о трудовой деятельности работника, а также упростит процедуру оформления нового сотрудника. Это позволит работодателям снизить издержки, передает НСН.

Если Госдума окончательно одобрит законопроект, инициатива вступит в силу с начала 2020 года. Все желающие смогут сохранить бумажную трудовую книжку, если в течение следующего года напишут соответствующее заявление, пишет Deita.ru. Планируется, что с 2021 года россияне, устраивающиеся на работу впервые, будут получать только электронные трудовые книжки.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным. Именно поэтому было принято решение дать гражданам возможность сохранить бумажные книжки. По словам главы кабинета министров, реформа затронет около 60 миллионов работников.