Эксперт рассказал, какую роль может сыграть Россия в отношениях Тегерана и Эр-Рияда

Политолог Роман Романов заявил, что Россия, ЕС и Китай могли бы стать буфером между Тегераном и Эр-Риядом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия и Иран не высказывались за посредничество России в урегулировании их отношений. Он также подчеркнул, что отношения между Москвой и Эр-Риядом весьма продвинутые и многоплановые, при этом обе страны намерены дальше работать над расширением взаимодействия в самых различных областях.

«Кроме того, осуществляется взаимодействие и в весьма чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество. Контакты на этот счет осуществляются и будут продолжены. Что касается какого-то посредничества между Саудовской Аравией и Ираном — об этом речь не заходила. Ни одна из сторон таких пожеланий не высказывала», — сообщил Песков.

В свою очередь политический аналитик интернет–издания Politrussia Романов Роман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что у Российской Федерации получилось бы выступить неким буфером в отношениях Ирана и Саудовской Аравии, ведь подобный опыт у Москвы уже есть.

«Россия выступала в той же Сирии как игрок, пытающийся урегулировать конфликт между разными сторонами. Но здесь есть одна небольшая проблема — если смотреть на глобальную картину, то мы увидим, что у Москвы сложились более тесные отношения с Ираном. Исторически на наши две страны накладывают санкции, давят внешне, ну и еще у нас недавно был подписан договор о военно-техническом сотрудничестве, чего нет с Саудовской Аравией. Плюс Саудовская Аравия — это государство, традиционно ориентированное на США. Они активно сотрудничают с ними в рамках нефтяного бизнеса, у них есть военно-техническое партнерство», — поясняет эксперт.

Армия Саудовской Аравии действительно отдает предпочтение Соединенным Штатам Америки в вопросе закупки современного вооружения и военной техники. При этом Эр-Рияд иногда закупает его и в Европейском Союзе, пытаясь держать дипломатический паритет.

«Россия вполне могла бы принять участие в каких-то переговорах между этими странами (Иран и Саудовская Аравия. — Прим. ФАН), поскольку между Тегераном и Эр-Риядом, давайте будем откровенными, не просто конфликт — между ними религиозное противостояние. Эти две страны претендуют на своеобразные религиозные центры исламского мира, и здесь не просто политические аспекты, а именно фундаментальные вещи. И Россия могла бы сыграть роль дипломатического партнера, легкого посредника, какого-то буфера между представителями этих государств. Им ведь очень не хочется вместе садиться за общий стол переговоров, поскольку что одни, что другие считают друг друга, по сути, еретиками, которые предают истинную религию, веру», — продолжает Романов.

При этом между двумя государствами существует и глубокое политическое противостояние — ни Иран, ни Саудовская Аравия не могут позволить своему оппоненту занять лидирующие позиции в Ближневосточном мире, а значит продолжают давить друг на друга.

«А теперь давайте посмотрим, кто бы мог выступить посредником из глобальных держав, которые «рулят» на мировой арене. США — нет, они давят на Тегеран и находятся с ним в прямом конфликте. При этом Вашингтон является союзником Саудовской Аравии. Европейский союз? Может быть, но это слишком разнородная структура. Есть еще Китай, который вроде бы пытается себя вести нейтрально на внешнеполитической арене, но мы увидим, что эта страна более-менее склоняется в сторону сотрудничества или даже союза с Ираном. Иранская нефть на данный момент отправляется в КНР. И здесь, на мой взгляд, роль посредника могла бы выполнять не одна Россия, а небольшой союз или даже конгломерат государств, который мог бы вместе сотрудничать и предложить двум ближневосточным странам какой-то общий диалог», — заключил политический аналитик.

Напомним, атака беспилотников на саудовские нефтяные объекты произошла в ночь на 14 сентября. Хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье — после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, до 69,91 долларов за баррель, WTI — на 11,23%, до 61,79 долларов. Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская администрация всерьез рассматривает возможность военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.