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В Киеве сообщили, что ФРГ настаивает на сохранении украинского транзита после запуска СП-2

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В Киеве сообщили, что ФРГ настаивает на сохранении украинского транзита после запуска СП-2

Берлин, 17 сентября. В Берлине считают, что Украина должна остаться страной — транзитером российского газа даже после запуска «Северного потока — 2». Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на неназванного представителя правительства ФРГ.

Отмечается, что в Берлине настаивают на сохранении украинского транзита после запуска СП-2.

«Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства является главным то, что Украина должна оставаться страной транзита газа и с «Северным потоком — 2», — цитирует слова представителя правительства ФРГ издание «Укринформ».

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года остается интересах ФРГ и других стран Евросоюза. В правительстве Германии добавили, что эта позиция «остается неизменной».

Как передает RT, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу «Северного потока — 2» являются противоположными. 

Ранее стало известно, что «Газпром» проложил более 1,9 тысячи километров газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Строительство проекта завершено на 81%. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода составит 1220 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

Текущий контракт по транзиту российского газа через территорию Украины истекает в этом году, однако стороны не приблизились к соглашению по его пролонгации.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, а его цель — повышение европейской энергетической безопасности.

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Источник: Укринформ
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