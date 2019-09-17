Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод», заявил, что считает Израиль русскоязычным государством.

Участники мероприятия встретили слова российского лидера аплодисментами. Кроме того, Путин назвал жителей России и Израиля одной семьей с общей историей, и в первую очередь речь идет о Второй мировой войне.

«Это настоящая такая сетевая, общая семья», — подчеркнул глава государства, добавив, что это вовсе не преувеличение.

Президент РФ напомнил, что в Израиле по последним данным проживает почти 2 млн русскоязычных граждан. Трансляцию выступления вел канал «Россия 24». Кроме того, Путин также сообщил о своих планах посетить Иерусалим в январе 2020 года, где примет участие в открытии мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда. Кроме того, он пригласил на празднование Дня Победы 9 мая премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, последняя встреча политиков состоялась в минувшую среду в Сочи, в преддверии парламентских выборов в Израиле. На повестке были и двусторонние отношения, и острая тема о положении дел в Сирии. Сегодня, по оценке Путина, уровень связей России и Израиля можно назвать очень высоким, и он признался, что гордится этим.