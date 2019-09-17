Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге

Москва, 17 сентября. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.

Чернышев после новостей об ухудшающемся здоровье жены долго не показывался на публике, однако от работы не отказывался. Ранее СМИ писали, что фигурист ушел из программы «Руслан и Людмила» из-за болезни 48-летней Заворотнюк, на днях эти сообщения опровергла партнерша Чернышева по ледовому шоу Татьяна Навка.

Фигуристка опубликовала в Instagram видео со съемок проморолика к шоу «Руслан и Людмила» и напомнила о предстоящих выступлениях. Одна из подписчиц поинтересовалась, приедет ли на гастроли в Петербург Чернышев, на что звезда фигурного катания дала положительный ответ.

«И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях», — подтвердила участие Чернышева в шоу 44-летняя спортсменка.

Как отметило «Утро.ру», интернет-пользователи по-разному отреагировали на эту новость: одни не поверили высказыванию Навки, другие — поддержали решение фигуриста выступать.

В августе СМИ сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали рак мозга. Однако представители Заворотнюк отвергали эти сообщения, позже они признались, что им запрещено комментировать состояние здоровья знаменитости.

Ранее пресса сообщила, что актриса перенесла трепанацию черепа в Германии. Сложную операцию провели, чтобы попытаться удалить злокачественную опухоль, сообщил «Пятый канал».