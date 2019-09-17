Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ из-за слов о российском Крыме

Варшава, 17 сентября. Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ по правам человека во время обсуждения свободы слова. Поводом для демарша киевских представителей стало выступление делегата из Крыма.

Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании ОБСЕ. В настоящее время делегация от Киева проводит консультации с партнерами Украины касательно дальнейших действий.

Представители Киева устроили очередное шоу во время выступления главного редактора изданий «Крымская газета» и «Крымский журнал» Марии Волконской. Киевским делегатам не понравилось сочетание «Крым, Россия».

Представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов напомнил украинской делегации, что Волконская является официально зарегистрированным участником совещания ОБСЕ. Он призвал не использовать ОБСЕ для посягательства на территориальную целостность России. Модератор встречи заявил, что Волконская является полноправным делегатом и имеет право высказывать свое мнение на трибуне ОБСЕ.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.