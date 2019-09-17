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Россия

Задержанные браконьерские шхуны из КНДР конвоируют в Находку

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Задержанные браконьерские шхуны из КНДР конвоируют в Находку

Владивосток, 17 сентября. ФСБ РФ сообщила о задержании двух северокорейских шхун с браконьерами в Японском море.

Напомним, два судна и 11 мотоблоков из КНДР занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато. На борту одной шхуны находилось около 45 человек, они атаковали пограничников. В итоге трое военных были ранены. На борту второй лодки обнаружили экипаж из 21 нарушителя. 

«Обе браконьерские шхуны из КНДР задержаны и сейчас их конвоируют в Находку», — добавили в УФСБ по Приморскому краю.

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