Задержанные браконьерские шхуны из КНДР конвоируют в Находку

Владивосток, 17 сентября. ФСБ РФ сообщила о задержании двух северокорейских шхун с браконьерами в Японском море.

Напомним, два судна и 11 мотоблоков из КНДР занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато. На борту одной шхуны находилось около 45 человек, они атаковали пограничников. В итоге трое военных были ранены. На борту второй лодки обнаружили экипаж из 21 нарушителя.