Медведев объявил о новой эпохе в отношениях России и Китая

Санкт-Петербург, 17 сентября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о начале новой эпохи в отношениях между Москвой и Пекином. Об этом он заявил в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Глава правительства РФ напомнил, что дипломатические отношения между СССР и Китаем были установлены в октябре 1949 года. При этом к настоящему моменту сотрудничество России и КНР достигло беспрецедентно высокого уровня.

«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — подчеркнул Медведев.

Глава российского правительства отметил, что РФ и КНР реализуют совместные масштабные проекты, что приобретает особую важность в условиях торговых войн и санкционного давления. По его словам, к 2024 году взаимный товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов. Это станет возможным благодаря реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, цифровых технологий и сельского хозяйства.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян назвал успешным развитие двусторонних отношений между Москвой и Пекином, отметив, что данное сотрудничество является весомым «стабилизирующим фактором для всего мира».

Напомним, 17 сентября в Петербурге проходит 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Главы правительств РФ и КНР обсудят развитие двустороннего сотрудничества во всех основных сферах практического взаимодействия. По итогам встречи ожидается подписание ряда межправительственных, межведомственных и межкорпоративных документов.