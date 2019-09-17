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Правительство ЦАР рассмотрело назначение новых руководителей региональных профсоюзов

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Правительство ЦАР рассмотрело назначение новых руководителей региональных профсоюзов

Банги, 17 сентября. Члены правительства ЦАР Анри-Мари Дондра и Кристоф Нгинза обсудили с генеральными секретарями профсоюзных центральных учреждений назначение новых руководителей региональных профсоюзов.

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера  и премьер-министр страны Фирмина Нгребада поручили правительству рассмотреть вопрос назначения новых руководителей региональных профсоюзов. Члены правительства Анри-Мари Дондра и Кристофа Нгинза обсудили эту тему с генеральными секретарями профсоюзных центральных учреждений.

Правительство ЦАР рассмотрело назначение новых руководителей региональных профсоюзов

Ранее Туадера посвятил трофей под названием «Специальный приз за мир», который был вручен Всемирной организацией за мир (OMPP) и Международным фондом Исса Хаяту, народу Центральной Африки.

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