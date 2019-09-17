Правительство ЦАР рассмотрело назначение новых руководителей региональных профсоюзов

Банги, 17 сентября. Члены правительства ЦАР Анри-Мари Дондра и Кристоф Нгинза обсудили с генеральными секретарями профсоюзных центральных учреждений назначение новых руководителей региональных профсоюзов.

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр страны Фирмина Нгребада поручили правительству рассмотреть вопрос назначения новых руководителей региональных профсоюзов. Члены правительства Анри-Мари Дондра и Кристофа Нгинза обсудили эту тему с генеральными секретарями профсоюзных центральных учреждений.

Ранее Туадера посвятил трофей под названием «Специальный приз за мир», который был вручен Всемирной организацией за мир (OMPP) и Международным фондом Исса Хаяту, народу Центральной Африки.