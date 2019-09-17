Путин оценил вклад еврейских организаций в защиту истории Второй мировой войны

Москва, 17 сентября. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил еврейские организации за защиту истории Второй мировой войны и отметил, что почти никто кроме них больше этого не делал. Об этом президент рассказал на конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

Путин отметил, что в печальных попытках пересмотра итогов Второй мировой войны еврейские организации выступали едва ли не единственными борцами за историческую правду.

«...Должен отметить, что почти единственными организациями, которые публично противостояли всем вот этим попыткам, были еврейские организации Европы, в том числе и в прибалтийских странах​​​. Я, конечно, всегда думаю об этом, и с благодарностью думаю, но жалко, что только они», — сказал Путин.

Президент России поблагодарил израильтян за активность, смелость, которая подталкивала их открыто демонстрировать недовольство, «выходить на улицы», надевать одежду узников и напоминать миру о тех событиях.

Ранее российский лидер заявил о намерении открыть в Иерусалиме мемориал жертвам блокады Ленинграда в ходе визита в Израиль в январе 2020 года и отметил необходимость предотвращения разрастания антисемитизма и ксенофобии.

Он также осудил попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики.