Киев, 17 сентября. Национальный банк Украины назвал террором атаки на бывшего руководителя регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранителей провести беспристрастное расследование. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Во вторник Гонтарева рассказала, что неизвестные подожгли ее дом под Киевом, бросив емкость с зажигательной жидкостью. В Национальном банке заявили о недопустимости целенаправленных, системных атак «на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины». Нацбанк Украины назвал атаки на Гонтареву террором.

«Это уже не ряд инцидентов, это — террор», — говорится в заявлении Нацбанка.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что поджог дома Гонтаревой является «криминальным давлением». Он уточнил, что полиция приложит все усилия для поиска преступника. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали поджог «грубым преступлением», раскрытие которого должно стать приоритетом для органов правопорядка. Полиция завела уголовное дело.

В конце августа экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбила машина в Лондоне. По ее словам, дорожное происшествие случилось на пешеходном переходе. Гонтарева добавила, что полицейские пытаются выяснить, был ли это несчастный случай или «начали реализовываться угрозы».

Ранее Гонтарева заявила, что украинский олигарх Игорь Коломойский ей угрожает. Сам бизнесмен сообщил, что она «рассказывает сказки».

Кроме того, в квартиру Гонтаревой в столице Украины ворвались вооруженные люди в масках. Позже в Государственном бюро расследований (Госбюро) сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления регулятора в 2016 году.

При этом Коломойский намекнул, что поджог дома экс-руководителя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.