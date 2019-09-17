С-500 станет новым козырем Шойгу на переговорах с США по ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу не раз демонстрировал готовность России вести переговоры по формированию новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но при этом у российской стороны уже подготовлен ответ — С-500. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал независимый политолог, публицист Юрий Голубь.

Серийный выпуск

Во второй половине 2020 года начнется серийный выпуск новейшей противовоздушной системы С-500. Об этом заявили глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете РБК.

«Я думаю, серийный выпуск будет через год», — заявил Чемезов.

Как отметил Сергей Чемезов, в ближайшие пять лет Российская Федерация не будет экспортировать эти системы, поскольку необходимо обеспечить этими новейшими зенитно-ракетными комплексами собственную армию. И уже только потом производить С-500 на экспорт. При этом Чемезов выразил уверенность, что в настоящий момент наибольшим спросом пользуется С-400.

Еще в конце апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что разработка системы С-500 сейчас находится на финальной стадии. При этом министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ранее сообщил, что поставки новейших ЗРК начнутся уже в следующем году. С 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери уже полным ходом идет подготовка специалистов для работы с С-500.

Новый козырь Шойгу

Как отметил Юрий Голубь, трудно представить лучший событийный фон для заявления Сергея Чемезова. Ошеломительная атака выпущенных хуситами дронов и ракет на саудовские нефтеперерабатывающие заводы продемонстрировала полное бессилие американских систем Patriot.

«Российский военно-промышленный комплекс между тем делает уже новый шаг в развитии эффективных средств противовоздушной обороны. С-500 должен нивелировать угрозу от перспективных американских ракет средней дальности, испытания которых, по сообщениям Пентагона, должны пройти до конца года. Кроме того, новая система ПВО будет противостоять угрозам, исходящим из космического пространства», — пояснил политолог.

И в этом смысле, уверен эксперт, С-500 — вещественный стратегический ответ на попытки американцев сломать сложившуюся за десятилетия систему ограничений вооружений. Впрочем, министр Сергей Шойгу не раз заявлял, что российская стороны готова к переговорам, которые могли бы сформировать новую версию договора о РСМД.

«Такие переговоры вполне бы соответствовали духу внешней политики, проводимой президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, — стремлению заключать новые сделки на новых, более выгодных условиях. Но теперь Вашингтону придется учесть, что у России на этих будущих переговорах будет мощный козырь», — заключил Юрий Голубь.

Ранее подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С». Проверка их боевой готовности должна отрезвить НАТО и Украину.