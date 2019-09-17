МИД Чехии ответил на протест Киева из-за поездки делегации в Крым

Прага, 17 сентября. Представитель министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова ответила на протест украинского посольства из-за поездки делегации страны в Крым.

Дипломат подчеркнула, что граждане Чехии посетили полуостров в частном порядке. Она обратила внимание, что делегация не нарушила законы своей страны.

«Тем не менее МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину», — добавила Штихова.

Украинское дипломатическое представительство ранее выразило протест против посещения российского региона делегацией из Чехии, в состав которой вошли писательница Ленка Прохазкова, бывший заместитель главы компартии республики Йозеф Скала, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.

В Крыму, помимо этой делегации, побывали также представители общественной организации «Всемирный совет подкарпатских русинов» Михайло Тяско и Васил Джуган. Киев обвинил их в попытке дестабилизации ситуации на Украине.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ, Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Киев, несмотря на все приведенные Москвой доводы, выражает протесты в связи с посещением Крыма иностранными делегациями, которые уже не раз отметили, что полуостров за годы в составе РФ претерпел положительные изменения. К примеру, под большим впечатлением остался член общественного Центра гражданских инициатив Джеффри Робинсон, который назвал полуостров красивейшим местом на планете.