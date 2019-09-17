Девушка в Кировской области погибла из-за упавшего в ванну смартфона

Кирово-Чепецк, 17 сентября. Девушка погибла из-за упавшего в ванну мобильного телефона в Кировской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Управления СК России по региону.

Согласно версии следствия, 26-летняя девушка принимала ванну и пользовалась гаджетом, который в тот момент был на подзарядке. В какой-то момент девайс рухнул в воду, в результате молодая женщина моментально скончалась.

Тело погибшей обнаружили ее родители. На данный момент следствие инициировало проверку, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего, сообщает «Ридус».

Отметим, что подобные инциденты с летальным исходом случаются нередко. В начале сентября в Мордовии 10-летняя школьница скончалась после удара электрическим током во время пользования смартфоном.

В декабре 2018 года в ванне от удара током погибла чемпионка России по панкратиону Ирина Р. Девушка принимала ванну и беседовала по телефону. Погибшей было всего 15 лет.