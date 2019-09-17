Украинцы и канадцы не смогли помешать крымчанам выступить на конференции ОБСЕ в Варшаве

Второй день украинская делегация, а вслед за ней и канадская, пытаются помешать представителям крымских СМИ выступать на конференции ОБСЕ в Варшаве. Однако организаторы все равно дают слово журналистам из Крыма, что, по их мнению, является серьезным шагом на пути признания полуострова частью России.

«Сейчас должна была выступать главный редактор «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Мария Волконская. Ее вновь перебила украинская делегация. И, что удивительно, после этого был объявлен технический перерыв. То есть работа пленарной сессии была прекращена и начались такие напряженные консультации. Очень хотят заткнуть рот крымской журналистке, но пытаются сделать это так, чтобы не сильно контрастировало с темой сегодняшней дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов», — рассказал Федеральному агентству новостей председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Сама Мария Волконская в телефонном разговоре с ФАН заметила, что, несмотря на попытки украинской стороны сорвать ее выступления, ей все-таки дали слово.

«Когда вчера в начале своего выступления я сказала, что представляю Республику Крым Российской Федерации, украинцы запротестовали, были долгие перипетии, но слово мне все-таки предоставили. Сегодня мы полагали, что наученные вчерашним опытом украинцы поведут себя иначе. Тем более что доклад представлял собой ответ украинской стороне, вчера нелестно отзывавшейся о крымской журналистике, говорившей о каких-то притеснениях журналистов в Крыму и политзаключенных. Но когда я поднялась на трибуну, вновь последовал протест Украины. Организаторы объявили технический перерыв, чтобы посовещаться. Кстати, за пять лет такое было всего раз, мой случай — второй. Но после перерыва мне предоставили слово, правда, попросили не называть территориальную принадлежность Крыма», — рассказала крымская журналистка.

Мария Волконская отметила, что пока она выступала, протестовать вдруг начали представители Канады.

«Канадцы просили снять мое выступление и обсудить его целесообразность, но когда-нибудь потом. Организаторы вновь объявили технический перерыв, а после совещания разрешили мне закончить свой доклад», — уточнила Волконская.

По ее мнению, случившееся свидетельствует о том, что «в Европе уже смирились с мыслью, что Крым является частью России и на Украину возвращаться не будет».

«На таких мероприятиях, как сегодняшнее, все понимают, что мы приезжаем и рассказываем в своих докладах о реальном положении вещей, а те, кто нам пытаются мешать, просто отрабатывают свои гонорары. Это очевидно. Даже те, кто получают гонорары за препятствование нашей работе, уже не верят в то, что говорят. Я вижу это по их глазам. И чтобы волеизъявление крымчан стать частью России официально признали на Западе, нам надо активнее выступать на мировых площадках. Благо, что нас на них регистрируют. Правда, визу нам пока дают в виде бумажного вкладыша в паспорт. Но дают же! И слово дают. Это многое значит — вода камень точит», — подчеркнула Мария Волконская.

Напомним, Крым стал частью России после проведенного весной 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Кремль неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и уставом Организации объединенных наций. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.