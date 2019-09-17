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Путин заявил о намерении открыть в Иерусалиме мемориал жертвам блокады Ленинграда

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Путин заявил о намерении открыть в Иерусалиме мемориал жертвам блокады ЛенинградаМосква, 17 сентября. Президент России Владимир Путин планирует посетить Израиль в январе 2020 года. В ходе своего визита в Израиль глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия мемориала памяти жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме.

Президент России заявил о необходимости предотвратить разрастание антисемитизма и ксенофобии, а также осудил попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и героизацию нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики.

12 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи. В ходе встречи российский лидер сообщил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года для участия в мероприятиях памяти жертв холокоста, которое ранее было направлено израильским президентом.

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Источник: ТАСС
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