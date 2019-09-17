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Российские пограничники ранены при нападении браконьеров из КНДР в Японском море

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Российские пограничники ранены при нападении браконьеров из КНДР в Японском море

Москва, 17 сентября. Три военнослужащих из состава осмотровой группы были ранены при вооруженном нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью проводил мероприятия по охране морских биоресурсов в районе банки Кито-Ямато (является исключительной экономической зоной России). В итоге военнослужащие обнаружили две шхуны и 11 мотобов из КНДР. Все они промышляли браконьерством.

Одна шхуна, на борту которой находился экипаж из 21 человека, задержана. На борту второго судна было 45 человек. Они атаковали пограничников. В итоге три военнослужащих были ранены. В ФСБ подчеркнули, что погрануправление ведомства по Приморскому краю решительно пресекает противоправную деятельность в водах РФ. 

Информация о раненых пограничниках в данный момент уточняется. 

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