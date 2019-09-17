Противокорабельные комплексы «Бастион» провели ракетные стрельбы на учениях в Крыму

Севастополь, 17 сентября. Личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион» во вторник выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбы на полигоне «Опук» в Республике Крым в рамках проведения двустороннего учения соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По замыслу учений ракетчикам и артиллеристам поставлены задачи по поражению корабельной группировки условного противника с целью предотвращения нанесения кораблями ракетного удара по береговым объектам противодесантной обороны побережья и для высадки морского десанта.

В ходе выполнения поставленной задачи боевые расчеты противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» выполнили стрельбу крылатой ракетой по сложной мишенной позиции (два больших корабельных щита-мишени), имитирующей ударную группировку кораблей условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции порядка 60 км.

Безопасность стрельб и закрытие района выполнения задач боевой подготовки обеспечивали корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, а также самолеты и комплексы беспилотных летательных аппаратов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.