Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Противокорабельные комплексы «Бастион» провели ракетные стрельбы на учениях в Крыму

43
0 Оставить комментарий

Противокорабельные комплексы «Бастион» провели ракетные стрельбы на учениях в Крыму

Севастополь, 17 сентября. Личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион» во вторник выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбы на полигоне «Опук» в Республике Крым в рамках проведения двустороннего учения соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По замыслу учений ракетчикам и артиллеристам поставлены задачи по поражению корабельной группировки условного противника с целью предотвращения нанесения кораблями ракетного удара по береговым объектам противодесантной обороны побережья и для высадки морского десанта.

Противокорабельные комплексы «Бастион» провели ракетные стрельбы на учениях в Крыму

В ходе выполнения поставленной задачи боевые расчеты противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» выполнили стрельбу крылатой ракетой по сложной мишенной позиции (два больших корабельных щита-мишени), имитирующей ударную группировку кораблей условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции порядка 60 км.

Противокорабельные комплексы «Бастион» провели ракетные стрельбы на учениях в Крыму

Безопасность стрельб и закрытие района выполнения задач боевой подготовки обеспечивали корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, а также самолеты и комплексы беспилотных летательных аппаратов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров