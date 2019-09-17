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Экономика

Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»

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Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»

София, 17 сентября. Верховный административный суд Болгарии завершил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока» — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering. Об этом говорится в документах суда.

В апреле этого года консорциум во главе с Arkad Engineering при участии итальянской Arkad-ABB стал победителем тендера на проектирование и строительство газопровода. Согласно планам, проект должны реализовать к концу 2020 года за 1,1 миллиарда евро. В качестве альтернативы было предложено закончить строительство к концу текущего года за 1,29 миллиарда евро.

Итоги тендера обжаловал второй его участник — консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии». Однако Верховный административный суд Болгарии отклонил апелляцию и устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока».

«Суд прекратил производство по делу»,  — уточняется в документах.

Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Напомним, «Турецкий поток» проложат от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод будет состоять из двух ниток, позволяющих перекачивать 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С помощью первой нитки топливо будет поставляться потребителям в Турции, а по второй нитке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Накануне на переговорах в Анкаре президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва представит свое видение дальнейшей работы по проекту «Турецкий поток» на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019). Мероприятие пройдет в российской столице со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». 

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Источник: РИА Новости
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