Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»

София, 17 сентября. Верховный административный суд Болгарии завершил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока» — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering. Об этом говорится в документах суда.

В апреле этого года консорциум во главе с Arkad Engineering при участии итальянской Arkad-ABB стал победителем тендера на проектирование и строительство газопровода. Согласно планам, проект должны реализовать к концу 2020 года за 1,1 миллиарда евро. В качестве альтернативы было предложено закончить строительство к концу текущего года за 1,29 миллиарда евро.

Итоги тендера обжаловал второй его участник — консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии». Однако Верховный административный суд Болгарии отклонил апелляцию и устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока».

«Суд прекратил производство по делу», — уточняется в документах.

Напомним, «Турецкий поток» проложат от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод будет состоять из двух ниток, позволяющих перекачивать 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С помощью первой нитки топливо будет поставляться потребителям в Турции, а по второй нитке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Накануне на переговорах в Анкаре президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва представит свое видение дальнейшей работы по проекту «Турецкий поток» на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019). Мероприятие пройдет в российской столице со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж».