Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими в мире

Москва, 17 сентября. Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, об этом свидетельствуют данные портала PhoneArena, авторы которого сравнивают стоимость новинок от корпорации Apple в разных странах.

По данным PhoneArena, в России за iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 Гб придется заплатить 2053 доллара или 132 тысячи рублей. Это одно из самых дорогих предложений на покупку этой модели. Самая доступная цена на этот смартфон была зафиксирована в Соединенных Штатах — 1449 долларов.

Авторы портала также отметили, что самый дорогой iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб можно купить в Норвегии. Там его стоимость составит 947 долларов. Российским поклонникам продукции Apple эта модель обойдется в 933 доллара. Дешевле всего смартфон будет стоить в Японии: местные магазины предлагают его за 692 доллара.

Напомним, на прошлой неделе Apple презентовала три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказ на новинки в России стартует 18 сентября. На российский рынок гаджеты поступят 20 сентября.

Ранее дизайнер студии Aidem Алексей Титяев ранее призвал фанатов «яблочной продукции» внимательно изучить iPhone 11 перед покупкой и сделать вывод, нужно ли ему то же самое, но с завышенным ценником. Эксперт пояснил, что в техническом плане iPhone 11 мало чем отличается от предшественников.