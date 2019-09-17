Путин заявил, что гордится уровнем отношений России и Израиля

Москва, 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гордится высоким уровнем отношений России и Израиля.

«Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было», — сказал он, выступая на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод».

Слова российского лидера встретили бурными аплодисментами. Путин отметил, отличительной чертой связи двух стран является содержательный политический диалог. В связи с этим он напомнил о своих регулярных встречах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

«Часто обмениваемся мнениями, консультируемся друг с другом по телефону», — добавил президент РФ.

Последняя встреча Путина и Нетаньяху прошла в Сочи в минувшую среду. Переговоры длились почти три часа. Тогда глава РФ заметил, что отношения между Москвой и Иерусалимом «приобрели новое качество», в том числе в вопросах военного сотрудничества.

Благотворительный фонд, заседание которого сегодня посетил российский лидер, был основан в 1920 году. Он имеет филиалы в 45 странах. Организация собирает пожертвования для еврейской диаспоры по всему миру, а также инвестиции для Израиля.