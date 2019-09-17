Электромобилям в России могут разрешить ездить по выделенной полосе

Москва, 17 сентября. Российским водителям электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе с 2020 года. Соответствующее предложение обсуждается рабочей группой Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», сообщили в пресс-службе организации.

Как отметили в НТИ, если водители электрокаров будут пользоваться выделенной полосой, это позволит им добираться до пункта назначения на 25–30% быстрее, чем владельцам машин с бензиновыми двигателями. Подобные законодательные изменения поддержали НП «Глонасс», фонд «Сколково», Ассоциация развития электромобильного транспорта и другие организации.

В НТИ подчеркнули, что двигающиеся по выделенной полосе электромобили не окажут значимого влияния на городской трафик, пока доля подобных машин не составит 2–3% от всего автотранспорта. Сейчас же, по расчетам экспертов, в день по некоторым «выделенкам» будет проезжать лишь один автомобиль, а в месяц — в среднем три–четыре электрокара.

По мнению специалистов «Автонета», стимулирование покупки и использования электрокаров является одной из наиболее важных задач, решение которой позволит улучшить экологическую обстановку в стране, пишет Deita.ru. Чтобы подтолкнуть россиян к покупке электромобилей, эксперты предлагают вводить различные преференции для владельцев подобных машин, передают «Известия». К этим преимуществам относится не только проезд по выделенной полосе, но и скидки на пользование платными дорогами, бесплатная парковка и снижение налогов.

В пресс-службе «Автонета» подчеркнули, что подобные инициативы должны касаться любого «зеленого» транспорта, сообщает KP.RU. Полный список законодательных изменений будет озвучен 11 октября на международном форуме «Автонет».