Путин ждет руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин отметил, что ждет руководство Израиля на Парад Победы в Москве в 2020 году. Об этом российский лидер заявил на конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве.

«Уже скоро, в мае будущего года, мы вместе будем праздновать 75-ю годовщину великой победы​​​. И, конечно же, ждем, что руководство Израиля примет приглашение и приедет на Парад Победы на Красной площади и на другие торжественные мероприятия», — сказал президент.

Владимир Путин во вторник принимает участие в конгрессе всемирного учредительного фонда «Керен ха-Йесод», который проходит в российской столице.

«Керен ха-Йесод» — международный благотворительный фонд, работа которого направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в сфере образования и культуры, а также духовной и благотворительной сфер. Кроме того, это основной источник финансирования программ, связанных с поддержкой мирового еврейства в различных странах.

Помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости, рассказал, что на переговорах в Сочи, которые состоялись 12 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил то, что российская сторона согласилась принять конференцию фонда в Москве, а также то, что Владимир Путин лично согласился принять в ней участие.

Недавно президент России и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили перспективы создания зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Российский лидер также заявил о намерении открыть в Иерусалиме мемориал жертвам блокады Ленинграда в ходе визита в Израиль в январе 2020 года.