ФНС опровергла утечку данных онлайн-касс

Москва, 17 сентября. В Федеральной налоговой службе (ФНС) опровергли информацию о незаконном доступе к данным контрольно-кассовой техники.

Данные передавались в рамках коммерческой услуги «Дримкас кабинет». Это никак не связано с работой онлайн-касс.

«Утечки фискальных данных с контрольно-кассовой техники не зафиксировано», — заявили в ведомстве, передает «360».

Доступа к информации на контрольно-кассовой технике не было. Техника продолжает работу в штатном режиме.

ФНС проводит проверку в отношении работы оператора фискальных данных «Дримкас», будут приняты соответствующие меры. В сообщении ведомства подчеркивается, что по закону РФ ответственность за защиту данных лежит на операторах фискальных данных (ОФД).

Напомним, что «Известия» сообщили, что более 14 миллионов записей о предприятиях и физлицах оказались в открытом доступе. Утечка произошла через ОФД. Данные были доступны в течении трех дней.

Ранее ФНС заблокировала счета известного музыканта Филиппа Киркорова в двух банках. Представитель артиста не стал подтверждать эту информацию.