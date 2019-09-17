Меркель заявила, что Европа поддерживает СВПД по иранской ядерной программе

Берлин, 17 сентября. Европа выступает в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, СВПД является важным элементом региональной стабильности.

«С европейской точки зрения, Совместный всеобъемлющий план действий является элементом, к которому нам нужно вернуться», — цитирует слова Ангелы Меркель РИА Новости.

При этом канцлер ФРГ добавила, что «баллистическая ракетная программа» Тегерана и его активность в Сирии «вызывают вопросы». По словам Меркель, Европа выступает за поиск дипломатического отношения по Ирану, несмотря на то, что наблюдается рост напряженности в регионе. Меркель подчеркнула, что долгосрочное решение возможно найти только в русле политического процесса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном. При этом он добавил, что Штаты готовы к военному конфликту «лучше, чем какая-либо другая страна». Глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов о том, мог ли за нападением на саудовские нефтяные объекты стоять Иран, ответил: «Это выглядит именно так».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном на любом уровне.

14 сентября на нефтяных объектах в Саудовской Аравии произошел крупный пожар, вызванный ударами БПЛА. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на объекты Саудовской Аравии Иран, передает RT. Тегеран назвал заявления американского чиновника ложью и отверг обвинения в свой адрес.

Напомним, в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и возобновлении санкций в отношении Ирана.