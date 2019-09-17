Политолог назвал очевидными связи Гуайдо с наркоторговцами из Колумбии

Москва, 17 сентября. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской назвал очевидными связи лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с колумбийскими наркоторговцами. По мнению эксперта, эти взаимоотношения бросают тень на всю деятельность оппозиционера.

Ранее Генпрокуратура Венесуэлы объявила о начале расследования связей Гуайдо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos. Основанием для этого послужили опубликованные в прессе кадры, на которых, как считает следствие, запечатлен Гуайдо с лидерами наркокартеля.

Гуайдо в свою очередь заявил, что фотографии были сделаны на благотворительном концерте. По его словам, «было сложно узнать, кто просил меня о фото».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя скандал с оппозиционером, заявил, что знает о работающей в Колумбии банде. Он также рассказал о снимке, на котором был якобы запечатлен Гуайдо вместе с представителями этой группировки.

«Связь Гуайдо с наркокартелями была очевидна и ранее. Он пользовался поддержкой именно этих организаций, поскольку они прочно связаны со Штатами, — отметил эксперт в беседе с Nation News. — Наркополиция США по факту просто «крышует» торговцев, сотрудничество с которыми выгодно американцам. Вся их борьба с наркотиками заключается в переделе рынка».

Лидовской не исключил, что колумбийские наркоторговцы финансировали деятельность Гуайдо. По мнению политолога, «сотрудничество» Гуайдо и наркокартелей «бросает на политика тень, ведь это преступление связанно с человеческими жизнями, что немаловажно для современной Латинской Америки».

В начале года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Западные страны тут же поддержали своего ставленника.

Россия, Китай и ряд других государств резко осудили попытку Вашингтона протащить свою марионетку в руководство Венесуэлы. При этом американская сторона до сих пор не оставляет свои агрессивные планы по свержению законного лидера республики. Именно США спровоцировали массовые отключения электроэнергии в Венесуэле в марте этого года путем кибератак на энергосистему.

Кроме того, западная пресса активно распространяла ложные сообщения, например, о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено из Венесуэлы российскими самолетами, а также фейк о ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас для защиты конституционного президента Венесуэлы. Все эти лживые сообщения были опровергнуты, в том числе и изданиями, которые первоначально их писали.

Ранее Мадуро пообещал, что в ближайшее время будут объявлены «хорошие новости по поводу процесса диалога» с представителями оппозиции.